Индексации пенсий - быть, но не раньше следующего года

Сегодня, в ходе встречи с членами Совета Федерации президент РФ Владимир Путин заявил о том, что в следующем году произойдет индексация пенсий.



«В следующем году пенсии будут проиндексированы на 6.3%», - цитируют слова главы государства РИА Новости.

Президент подчеркнул, что показатель индексации превысит прогнозируемую в 2021 году инфляцию.



Напомним, согласно проекту бюджета Пенсионного фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг., в следующем году размер пенсии составит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рубля.