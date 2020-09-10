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Индексации пенсий - быть, но не раньше следующего года
23 сентября в 19:42 Государство 0 109 Иван Тихонов
Сегодня, в ходе встречи с членами Совета Федерации президент РФ Владимир Путин заявил о том, что в следующем году произойдет индексация пенсий.
«В следующем году пенсии будут проиндексированы на 6.3%», - цитируют слова главы государства РИА Новости.
Президент подчеркнул, что показатель индексации превысит прогнозируемую в 2021 году инфляцию.
Напомним, согласно проекту бюджета Пенсионного фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг., в следующем году размер пенсии составит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рубля.
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