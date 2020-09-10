Голодным не останется никто: в ГД вновь задумались о продуктовых сертификатах

Глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале сообщил, что депутаты начали разработку законопроекта о продуктовых сертификатах для малоимущих. К программе социальной поддержки (бесплатных продуктовых наборов и иной помощи) нуждающихся парламентарии решили вернуться на фоне непростой экономической ситуации.



«По итогам рабочего совещания мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму (не менее 25 процентов от федерального прожиточного минимума). Такой сертификат можно было бы реализовать в торговой организации», — цитируют текст сообщения г-на Нилова РИА Новости.



Согласно инициативе депутатов, воспользоваться механизмом использования продуктовых сертификатов будет достаточно просто. Так, владелец сертификата сможет приобрести в торговой организации продукты на фиксированную сумму, после чего эти средства будут компенсированы организации из бюджета. Дабы избежать злоупотреблений с сертификатами, необходимо составить перечень продуктов, которые можно будет приобрести с его помощью. Заняться составлением такого списка продуктов может правительство, поясняет г-н Нилов.