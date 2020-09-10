Минтруд анонсировал увеличение размера пособий на детей от 3-х до 7-ми лет

Минтруд сообщил об увеличении размера пособий на детей от трех до семи лет уже в 2021 году. Нововведение коснется малоимущих семей. На эти цели будет дополнительно выделено 95 млрд рублей. Мера нацелена на исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по реализации новых мер поддержки малоимущих семей.



«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитируют сообщение Минтруда «РИА Новости».



Напомним, пособие на детей от 3-х до 7-ми лет было введено в текущем году. На реализацию мер поддержки было выделено 170 млрд рублей. На данный момент государственную помощь получают семьи, в которых воспитываются свыше 3.8 млн детей.