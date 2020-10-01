Вопрос о накопительной части пенсии перешел на новую стадию обсуждения

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступает с инициативой исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования. Свои предложения профсоюзы направили премьер-министру России Михаилу Мишустину.



Авторы инициативы поясняют целесообразность такого шага существованием правовой коллизии: из системы пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, впрочем, оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.



Согласно законодательству, при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования фактический период дожития (времени, которое человек будет получать пенсию) может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно, указывают в ФНПР. Однако в 2015 году для накопительного компонента показатель установлен на уровне 228 месяцев (19 лет), при этом предусмотрено ежегодное увеличение срока, в результате к 2021 году этот показатель достигнет 22 лет.



В ФНПР полагают, что такая ситуация «дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных». Именно поэтому профсоюзы предлагают отказаться от увеличения ожидаемого периода выплаты и отказаться от накопительного компонента, пишет РБК.



Накопительные пенсии россиян в 2020 году повысили на 9.13 процента. Перерасчет будет произведен беззаявительно с 1 августа, он коснется 80 тысяч человек. Коэффициент определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Они в три раза превысили уровень инфляции (3%).