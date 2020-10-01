Вопрос о накопительной части пенсии перешел на новую стадию обсуждения

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступает с инициативой исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования. Свои предложения профсоюзы направили премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Авторы инициативы поясняют целесообразность такого шага существованием правовой коллизии: из системы пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, впрочем, оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.
Согласно законодательству, при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования фактический период дожития (времени, которое человек будет получать пенсию) может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно, указывают в ФНПР. Однако в 2015 году для накопительного компонента показатель установлен на уровне 228 месяцев (19 лет), при этом предусмотрено ежегодное увеличение срока, в результате к 2021 году этот показатель достигнет 22 лет.
В ФНПР полагают, что такая ситуация «дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных». Именно поэтому профсоюзы предлагают отказаться от увеличения ожидаемого периода выплаты и отказаться от накопительного компонента, пишет РБК.
Накопительные пенсии россиян в 2020 году повысили на 9.13 процента. Перерасчет будет произведен беззаявительно с 1 августа, он коснется 80 тысяч человек. Коэффициент определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Они в три раза превысили уровень инфляции (3%).
По Вашему мнению, существует ли правовая коллизия во включении накопительного компонента в систему государственного пенсионного страхования?
Правовая коллизия присутствует в отдельном подходе к срокам выплаты частей трудовой пенсии по старости, когда страховую пенсию по законодательству выплачивают в других временных рамках, а накопительную пенсию отдельно. Этот вопрос решается изменением в законе о накопительной пенсии, периоде ее выплаты и, соответственно, размере определяемых средств,выдаваемых пенсионеру на руки. Что касается коллизии о накопительном компоненте в системе государственного пенсионного страхования, то она отсутствует, но есть желание определенной части бизнеса, правительства и граждан закончить проект с разделением механизма формирования и выплат пенсии на части.
Основной спор возникает из-за эффективности разделения пенсии на части с передачей части обязательств по государственной пенсии в сторону бизнеса и граждан. Подход, где часть средств по выплатам формируется не за счет федерального бюджета, а за счет выбора граждан (взносы за них платит работодатель из своих средств) и эффективности бизнеса еще не прошел испытание временем. К сожалению, статистические данные недостаточны для принятия полностью взвешенного решения - оставить накопительный компонент, реформировав его работу, либо закрыть с передачей средств в виде новой надстройки (ГПП или ИПК).
Выплаты пенсий производятся постоянно и передача части взносов в накопление на будущую пенсию ведет к росту дефицита бюджета ПФР. К сожалению, сокращение трудоспособного населения в следующие годы, уже через 5-7 лет приведет к еще большему дефициту, который продолжит расти до конца 2040-х. Путей решения пенсионного вопроса у правительства немного - снизить выплаты, но платить всем стабильно и повышая на символические 2-3% в год; платить тоже, что и сейчас, но некоторым категориям снять льготы (дополнительно к уже снятым) на суммы, сопоставимые с десятками миллиардов рублей в год; передать часть обязательств по выплатам с бюджета на бизнес и самих граждан, давая тем возможность получить определенные льготы и заработать (это дешевле на средне- и долгосрочной перспективе.
Основная проблема в том, что у государства нет денег на содержание реформы и поддержание выплат в недалеком будущем, а граждане не зарабатывают достаточно для развития негосударственных программ поддержки старшего поколения. Инициатива профсоюзов по ликвидации накопительного компонента незначительно снизит давление на бюджет ПФР на 2-3 года, но не решит вопроса с пенсиями. Институт трудовых пенсий будет реформирован в течение следующих 20 лет радикально, но его будущий вид пока неизвестен никому.