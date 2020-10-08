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Более половины россиян намерены самостоятельно копить средства на пенсию

7 октября в 16:09 Государство 0 349 Иван Тихонов
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Банк «Открытие» расспросил граждан об их финансовых планах на пенсию. Как показали результаты исследования, 56% граждан трудоспособного возраста планируют копить себе на пенсию самостоятельно. 12% признались, что уже имеют сбережения на старость. В то же время у 28% респондентов отсутствуют планы по самостоятельному накоплению средств на пенсию.

Открытие вклада в банке или накопительного счета – наиболее рациональный способ копить на старость, полагают 28% опрошенных россиян. Покупку акций, недвижимости и облигаций предпочитают столько же респондентов.

Вдобавок, 22% граждан считают, что правильнее всего хранить деньги на старость в иностранной валюте; 7% готовы откладывать дома наличными в рублях, а 6% планируют откладывать свои пенсионные накопления на банковскую карту.
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