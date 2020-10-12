Премьер-министр анонсировал создание Федерального регистра льготников

В ходе видео-совещания с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин заявил о том, что в РФ будет создан Федеральный регистр льготников, получающих поддержку от государства. На этот шаг правительство идет с целью расширения возможностей получения гражданами льгот, в частности, в сфере здравоохранения.



«Сегодня многие люди в нашей стране получают государственную поддержку. Для того, чтобы точнее определять потребность в льготных лекарствах или в лечебном питании и обеспечить ими всех нуждающихся, мы создаем федеральный регистр. Он объединит сведения обо всех льготниках, которые получают поддержку на федеральном уровне или в своем регионе», - цитирует слова премьера ТАСС.



Михаил Мишустин уточнил, что постановление правительства о правилах ведения реестра льготников уже подписано. По его словам, этот реестр позволит упростить процедуру подтверждения права на получения льгот россиянами, например, при смене места жительства.



Между тем, глава кабмина подчеркнул, что большое внимание при создании регистра будет уделено обеспечению защиты персональных данных, а доступ к конфиденциальной информации получат только работники госорганов.