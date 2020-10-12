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Совет Федерации выступает за снижение платы за предоставление некачественных коммунальных услуг

21 октября в 16:21 Государство 0 271 Иван Тихонов
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В рамках заседания Совет Федерации одобрил закон об уменьшении платы за коммунальные услуги, если их предоставляют с нарушением качества или с перебоями.

«При предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, или с нарушением качества осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги в порядке, установленном правительством РФ. При этом лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления и (или) качества коммунальных услуг, обязано уплатить потребителю штраф», — говорится в законе.

Согласно соответствующему постановлению правительства, при предоставлении в расчетном периоде потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальной услуги для проведения ремонтных и профилактических работ размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты, пишет ТАСС.

Согласно документу, изменение размера платы за коммунальные услуги осуществляется управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом. Вдобавок, закон обязывает лицо, ответственное за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, компенсировать ресурсоснабжающей организации фактически понесенные ею расходы вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги.
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