Продление срока выплат на детей до трех лет одобрено президентом РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 марта следующего года автоматические выплаты семьям на первого и второго ребенка до 3-х лет. Положение об автоматических выплатах действовало с 1 апреля по 1 октября текущего года включительно. Со второго октября для получения выплат необходимо подавать заявление.



Закон, одобренный главой государства, продлевает норму автоматических выплат, избавляя семьи с детьми дополнительных хлопот. Более того, такой шаг нацелен на ограничение социальных контактов и предотвращение инфицирования в период пандемии.



Выплаты предусмотрены для семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двух прожиточных минимумов.