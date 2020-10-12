Нужно ли повышать пенсию работающим пенсионерам?

В рамках выступления в Госдуме Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в Минфине выступают против индексации пенсии работающим пенсионерам. Целесообразнее поддержать неработающих пенсионеров, чей заработок утрачен.



«Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен. Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию. И мы видим, как заработная плата и в последние годы, и в прогнозах растет, причем растет в среднем выше, чем темпы инфляции», - цитирует слова министра ТАСС.



Антон Силуанов добавил, что считает справедливым помогать тем, кто нуждается, кто не работает. Речь идет о повышенной индексации пенсии выше уровня инфляции для таких россиян.



«Наверное, это не совсем справедливо, поскольку после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и зарплату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы. Поэтому, на наш взгляд, важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают, и именно это учтено в бюджете, именно повышенная индексация выше уровня инфляции», — добавил глава ведомства.