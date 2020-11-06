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Негосударственные пенсионные фонды рассчитывают на агентскую деятельность
5 ноября в 15:28 Государство 1 190 Иван Тихонов
Ассоциация НПФ (АНПФ) и Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) направил письмо в комитет ГД по финрынку со своими предложениями касательно поправок в закон «О НПФ». Лейтмотив инициативы – целесообразность отмены исключительного вида деятельности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Согласно нынешнему законодательству, НПФ имеют право осуществлять исключительно деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и обязательному пенсионному страхованию. Работа по агентской схеме им запрещена. Профучастники предлагают наделить их правом заключать от имени и за счет своих клиентов договоры с банками и некредитными финансовыми организациями, а также совершать такие действия от имени НФО и банков, пишет «Ъ». Кроме этого, для клиентов фондов по НПО аналогичные действия предлагается осуществлять с «организациями, осуществляющими деятельность в области здравоохранения и социальных услуг».
Помимо этого, СРО НПФ считают необходимым разрешить им оказывать консультационные и информационные услуги для компаний и физлиц.
Пор мнению профучастников, такие поправки облегчат взаимодействие фондов с клиентами. Вдобавок, меры создадут условия к потенциальному увеличению охвата трудоспособного населения добровольными программами.
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Как Вы оцениваете идею отмены для НПФ исключительности вида деятельности и перехода к агентской схеме работы?
Очевидная инициатива, так как в базах фондов миллионы клиентов, которые по большей части лояльны. Фонды владеют информацией о финансовом состоянии своих вкладчиков и участников.
И чтобы фонды смогли получать финансовую выгоду от такого владения, фонды инициируют такие изменения.