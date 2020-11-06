Негосударственные пенсионные фонды рассчитывают на агентскую деятельность

Ассоциация НПФ (АНПФ) и Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) направил письмо в комитет ГД по финрынку со своими предложениями касательно поправок в закон «О НПФ». Лейтмотив инициативы – целесообразность отмены исключительного вида деятельности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ).



Согласно нынешнему законодательству, НПФ имеют право осуществлять исключительно деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и обязательному пенсионному страхованию. Работа по агентской схеме им запрещена. Профучастники предлагают наделить их правом заключать от имени и за счет своих клиентов договоры с банками и некредитными финансовыми организациями, а также совершать такие действия от имени НФО и банков, пишет «Ъ». Кроме этого, для клиентов фондов по НПО аналогичные действия предлагается осуществлять с «организациями, осуществляющими деятельность в области здравоохранения и социальных услуг».



Помимо этого, СРО НПФ считают необходимым разрешить им оказывать консультационные и информационные услуги для компаний и физлиц.



Пор мнению профучастников, такие поправки облегчат взаимодействие фондов с клиентами. Вдобавок, меры создадут условия к потенциальному увеличению охвата трудоспособного населения добровольными программами.