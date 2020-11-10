Правительство намерено упразднить 8 институтов развития – РБК

Восемь институтов развития, которые на данный момент существуют в РФ, могут быть упразднены в рамках проводимой реформы. Решение о ликвидации Фонда развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвеста, Агентства по технологическому развитию, а также 3 структуры, которые отвечали за развитие Дальнего Востока: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, было принято правительством РФ. Об этом РБК рассказали источники, близкие к правительству.



Предполагается, что в рамках реформы часть функций упраздняемых институтов перейдут к «ВЭБ.РФ». Функции, которые касаются привлечения трудовых ресурсов и инвестиций, распределения и предоставления субсидий и грантов, администрирования специнвестконтрактов, перейдут к профильным государственным ведомствам.



Напомним, ранее эффективность институтов развития, которые решено закрыть, вызывала критику со стороны Счетной палаты. Так, в январе прошлого года ведомство сообщало, что Росинфокоминвест за все время своего существования с 2007 года не выполнил свою основную задачу — «развитие российской отрасли информационно-коммуникационных технологий как одного из приоритетных направлений модернизации экономики России», пишет РБК. За десять лет существования инвестировал средства лишь в один проект в сфере информационно-коммуникационных технологий, притом что планировалось 14, а объем проинвестированного капитала составил 75 млн рублей при плане 1.2 млрд рублей.