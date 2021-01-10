В правительстве готовы рассмотреть возврат индексации пенсионных выплат для трудящихся пенсионеров

Андрей Пудов, заместитель руководителя Министерства труда и социальной защиты РФ, во время рабочей встречи комитета СФ по социальной политике поделился сведениями о том, что Минтруд обсуждает потенциальную возможность возвращения индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам в соответствии с распоряжением главы государства В. Путина.



Как разъяснил г-н Пудов, доклад ведомства, содержащий варианты процесса индексации пенсий, должен быть подготовлен к 1 февраля. До этого президент заявил, что обнаружил в аннулировании индексации моменты несправедливости, связанные с недостаточной индексацией.



При этом министр финансов Антон Силуанов позволил себе не согласиться с вышеизложенным мнением и посчитал нерациональным восстановление индексации пенсий пенсионеров, которые получают не только пенсию, но и заработную плату. Господин Силуанов предпочел бы поддерживать неработающих людей пенсионного возраста.



Напомним: индексация пенсионных выплат работающим пенсионерам перестала проводиться в 2016 году. Каждый год 1 августа пенсии перерасчитываются максимум на 3 индивидуальных пенсионных коэффициента. В прошлом году наибольшая прибавка была равна 279 руб.

По материалам «Ведомостей»