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В правительстве готовы рассмотреть возврат индексации пенсионных выплат для трудящихся пенсионеров

21 января в 15:26 Государство 0 1123 Карина Мелова
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Андрей Пудов, заместитель руководителя Министерства труда и социальной защиты РФ, во время рабочей встречи комитета СФ по социальной политике поделился сведениями о том, что Минтруд обсуждает потенциальную возможность возвращения индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам в соответствии с распоряжением главы государства В. Путина.

Как разъяснил г-н Пудов, доклад ведомства, содержащий варианты процесса индексации пенсий, должен быть подготовлен к 1 февраля. До этого президент заявил, что обнаружил в аннулировании индексации моменты несправедливости, связанные с недостаточной индексацией.

При этом министр финансов Антон Силуанов позволил себе не согласиться с вышеизложенным мнением и посчитал нерациональным восстановление индексации пенсий пенсионеров, которые получают не только пенсию, но и заработную плату. Господин Силуанов предпочел бы поддерживать неработающих людей пенсионного возраста.

Напомним: индексация пенсионных выплат работающим пенсионерам перестала проводиться в 2016 году. Каждый год 1 августа пенсии перерасчитываются максимум на 3 индивидуальных пенсионных коэффициента. В прошлом году наибольшая прибавка была равна 279 руб.
По материалам «Ведомостей»
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