ТПП не поддерживает требование ИП уравнять их условия налогообложения с самозанятыми

В ходе беседы с журналистами агентства ТАСС глава Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин не поддержал жалобы представителей секторов индивидуального предпринимательства и малого бизнеса, требующих приравнять условия налогообложения самозанятых лиц к ИП и МП.



«Самое главное — если нам сейчас самозанятые поверили и 1,5 миллиона уже работают, то, конечно, нельзя ухудшать условия, менять эти условия. Если и в этот раз что-нибудь провалится, потом вытащить [их] из тени будет крайне сложно», — пояснил свою позицию по данному вопросу г-н Катырин.



Известно, что индивидуальные предприниматели начали подавать жалобы в ТПП, утверждая, что условия конкуренции между ними и самозанятыми неравны, поскольку к ним применяется более сложная система налогообложения. Кроме того, они обязаны покупать лицензии, добиваться разрешений, сдавать отчеты в ведомства, а также могут подвергаться инспекциям надзорных органов, предоставляя равноценные услуги.



Выходом из сложившейся ситуации руководитель ТПП считает «выравнивание» условий не за счет применения к самозанятым требований, предъявляемых к ИП и МП, а посредством облегчения работы индивидуальных предпринимателей.