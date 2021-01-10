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ТПП не поддерживает требование ИП уравнять их условия налогообложения с самозанятыми
29 января в 20:13 Государство 3 73 Карина Мелова
В ходе беседы с журналистами агентства ТАСС глава Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин не поддержал жалобы представителей секторов индивидуального предпринимательства и малого бизнеса, требующих приравнять условия налогообложения самозанятых лиц к ИП и МП.
«Самое главное — если нам сейчас самозанятые поверили и 1,5 миллиона уже работают, то, конечно, нельзя ухудшать условия, менять эти условия. Если и в этот раз что-нибудь провалится, потом вытащить [их] из тени будет крайне сложно», — пояснил свою позицию по данному вопросу г-н Катырин.
Известно, что индивидуальные предприниматели начали подавать жалобы в ТПП, утверждая, что условия конкуренции между ними и самозанятыми неравны, поскольку к ним применяется более сложная система налогообложения. Кроме того, они обязаны покупать лицензии, добиваться разрешений, сдавать отчеты в ведомства, а также могут подвергаться инспекциям надзорных органов, предоставляя равноценные услуги.
Выходом из сложившейся ситуации руководитель ТПП считает «выравнивание» условий не за счет применения к самозанятым требований, предъявляемых к ИП и МП, а посредством облегчения работы индивидуальных предпринимателей.
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Как мне представляется, проблема очерчена С. Катыриным верно. Российская исполнительная власть в прошлом гнобила ИП (пресловутое увеличение страховых взносов в 2013 г. чего стоили) и самозанятых, пытаясь "выжать" их из неформальной экономики в формальную. Сейчас, судя по всему, берется курс на содействие самозанятости. тогда как ИП остаются на периферии внимания правительства. Между тем, очень часто по масштабам деятельности и набору основных проблем между ИП и самозанятыми большой разницы нет. Особенно в условиях затяжной пандемии, когда часть малых предприятий резко сократила объемы деятельности и рассматривает для себя возможность стать ИП.
Поэтому верным решением было бы предоставление ИП права выбирать налоговый режим - такой же, как у самозанятых, или традиционный.
- Установленные для самозанятых условия деятельности существенно лучше, чем для ИП и тем более - для малых предприятий. Для "выманивания" из теневого сектора экономики они и должны были быть такими, т.е., привлекательными.
Но для ранее зарегистрированных в форме ИП ситуация стала настолько же хуже. Многие ИП (особенно с этого года, после отмены ЕНВД) официально прекращают деятельность и (если прошлогодние "антиковидные" ограничения еще не отбили у них желание работать "на себя") регистрируются как самозанятые. Те же, что имеют работников и такой подход позволить себе не могут, как раз и ставят вопрос о неравенстве условий.
В данной ситуации государство (если оно будет вести себя экономически разумно) будет вынуждено если не приравнивать ИП без работников к самозанятым, то максимально сближать эти категории по режиму работы и налогообложения. Те же ИП, что работников имеют, а тем более - юридические лица из категории малого бизнеса, существенных послаблений вряд ли дождутся. У нас уже давно власть постоянно ссылается на то, что "денег нет", но тратит их при этом на "госнужды" весьма щедро. Ослаблять нагрузку для слишком уж большого круга лиц государство вряд ли захочет, поэтому "в тень" отправятся примерно столько же налогоплательщиков, сколько из этой тени смогли выманить. А учитывая то, что режим самозанятости - всего лишь эксперимент, действующий до конца 2028 года (когда самозанятым могут ненавязчиво предложить стать ИП), те, кто не получит ослабления налогового и административного режима, станут все агрессивнее применять схемы оптимизации налогообложения, вплоть до полного "очернения" бизнеса и ухода в "финансовые партизаны".
«На мой взгляд, нет реальных предпосылок для того, чтобы повышать уровень требований или размер налоговой нагрузки на самозанятых.
Во-первых, нельзя говорить о том, что ИП и плательщики налога на профессиональный доход являются равнозначными субъектами предпринимательства –самозанятые не могут нанимать сотрудников, их сумма выручки не должна превышать 2,4 млн. рублей в год. В отличие от ИП, которые находятся на равных условия с юр. лицами.
Во-вторых, в законе зафиксировано, что в течении 10 лет для самозанятых не могут быть увеличены налоговые ставки.
А вот позицию Сергея Катырина об упрощении требований к ИП я поддерживаю. Начать можно с отмены налоговых деклараций, подобная законодательная инициатива уже выдвигалась, но законопроект принят не был.
Ключевым изменением, которое бы существенно повысило привлекательность регистрации как ИП, может стать замена обязанности по уплате страховых взносов на такое право (по аналогии с самозанятыми). Действующие тарифы - непосильные расходы для многих ИП, особенно для тех, кто ведет деятельность не регулярно.».