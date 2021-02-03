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Кабмин будет рассматривать предложения по индексации пенсионных выплат трудящихся пенсионеров
2 февраля в 13:41 Государство 0 212 Карина Мелова
Пресс-центр Министерства труда и социальной защиты обнародовал информацию о том, что ведомство представило на изучение в аппарат правительства Российской Федерации предложения, касающиеся индексации пенсионных выплат трудоустроенных лиц пенсионного возраста (ист.: ТАСС).
«Доклад президенту по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам представляет правительство Российской Федерации. Свои предложения Минтруд РФ направил в аппарат правительства в установленном порядке», – разъяснили в ведомстве.
Напомним: глава государства Владимир Путин доверил Министерству труда и социальной защиты подготовить варианты возобновления индексации пенсий пенсионерам, ведущим рабочую деятельность. Индексация пенсионных выплат таких граждан не проводится с 2016 г.
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