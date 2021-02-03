Кабмин будет рассматривать предложения по индексации пенсионных выплат трудящихся пенсионеров

Пресс-центр Министерства труда и социальной защиты обнародовал информацию о том, что ведомство представило на изучение в аппарат правительства Российской Федерации предложения, касающиеся индексации пенсионных выплат трудоустроенных лиц пенсионного возраста (ист.: ТАСС).



«Доклад президенту по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам представляет правительство Российской Федерации. Свои предложения Минтруд РФ направил в аппарат правительства в установленном порядке», – разъяснили в ведомстве.



Напомним: глава государства Владимир Путин доверил Министерству труда и социальной защиты подготовить варианты возобновления индексации пенсий пенсионерам, ведущим рабочую деятельность. Индексация пенсионных выплат таких граждан не проводится с 2016 г.