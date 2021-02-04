Жители некоторых регионов смогут отдать свой голос на выборах в режиме онлайн

3 февраля председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в текущем году в 6 субъектах Российской Федерации, среди которых столица, выборы будут организованы не только обычным способом, но и удаленно в виде электронного голосования.



«Наряду с традиционным голосование дистанционное электронное голосование [будет проводиться] в пяти регионах, а также в Москве. Они [в Москве] будут проводить дистанционное электронное голосование на своей платформе, все остальные регионы – на той федеральной платформе, которую мы готовим с «Ростелекомом» и Минцифры, но правила, порядок голосования будут едиными», – пояснила глава ЦИК и уведомила, что в скором будущем состоится сбор заявок от регионов, желающих провести дистанционное голосование в электронном режиме.



Помимо прочего, г-жа Памфилова предвидит возможность провокаций в течение единого дня голосования 19 сентября и призывает членов избирательных комиссий основательно к ним подготовиться (ист.: ТАСС).