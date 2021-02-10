Система для голосования в режиме онлайн пройдет испытания в мае

10 февраля в ходе рабочей встречи членов комиссии глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова предположила, что всероссийское испытание системы удаленного электронного голосования перед выборами 2021 г. будет иметь место в мае, после чего власти определятся с регионами, которые смогут на практике прибегнуть к такому способу голосования. Ранее сообщалось о планах протестировать систему в апреле.



В среду г-жа Памфилова в письменном виде обратилась к региональным комиссиям, попросив их оценить свои силы и подать заявки на участие в испытании системы для голосования в режиме онлайн.



«Конечно, к тестированию в мае мы будем привлекать членов избирательных комиссий, экспертное сообщество. Очень важно, чтобы были все, особенно эксперты, критически настроенные. Чтобы они помогали нам выявлять самые слабые звенья, самые слабые точки, чтобы мы совместными усилиями смогли их преодолевать», – подчеркнула председатель Центризбиркома и добавила, что при удачном прохождении тестирования территория использования электронного голосования будет расширена, однако общепринятый способ голосования также будет функционировать.

3 февраля Элла Памфилова утвердила 6 регионов, среди которых столица, где в процессе выборов 2021 будет испробовано дистанционное электронное голосование.

По материалам ТАСС