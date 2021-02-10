Государство позаботилось об инвалидах

От представителей правительственной пресс-службы СМИ стало известно об упрощении порядка предоставления инвалидам необходимых им средств реабилитации.



В частности, сообщается следующая информация: «Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации и ряд других мер социальной поддержки не только по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания».



Нововведения, ныне зафиксированные на законодательном уровне, позволяют лицам с инвалидностью обращаться за помощью с получением средств реабилитации в ближайшее отделение Фонда социального страхования (ФСС).



В декабре столичный градоначальник Сергей Собянин распорядился сделать возможным для инвалидов оформление выплаты на покупку технических средств реабилитации через сервис mos.ru. Напомним: ранее для этого приходилось посещать центр государственных услуг.