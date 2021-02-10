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Государство позаботилось об инвалидах

11 февраля в 14:16 Государство 0 310 Карина Мелова
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От представителей правительственной пресс-службы СМИ стало известно об упрощении порядка предоставления инвалидам необходимых им средств реабилитации.

В частности, сообщается следующая информация: «Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации и ряд других мер социальной поддержки не только по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания».

Нововведения, ныне зафиксированные на законодательном уровне, позволяют лицам с инвалидностью обращаться за помощью с получением средств реабилитации в ближайшее отделение Фонда социального страхования (ФСС).

В декабре столичный градоначальник Сергей Собянин распорядился сделать возможным для инвалидов оформление выплаты на покупку технических средств реабилитации через сервис mos.ru. Напомним: ранее для этого приходилось посещать центр государственных услуг.
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