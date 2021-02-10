Кредитно-финансовые организации не поддержали законопроект, защищающий минимальный доход должников

Ассоциация банков России не поддержала проект закона, защищающий от взыскания сумму на счетах должников, равную прожиточному минимуму (ист.: РБК). Члены АБР уверены, что принятие данной законодательной нормы вызовет увеличение ставок по кредитам на фоне сокращения источников погашения займа и усложнения схемы расчета кредитоспособности клиентов.



Сергей Клименко, возглавляющий правовое управление ассоциации, пояснил, что банкам придется пересмотреть риски в сторону повышения и, возможно, выдвинуть к некоторым заемщикам требование предоставить дополнительное обеспечение по ссуде.



На данном этапе в каждом регионе существует свой порядок вычисления размера прожиточного минимума, из-за чего в случае принятия законопроекта ФССП и кредитные учреждения вынуждены будут каждый раз определять величину максимально допустимого взыскания, а это негативно отразится на длительности исполнительного производства и связанных с ним тратах. При этом будет запрещено взыскивать средства с лиц с задолженностью, доход которых равен величине прожиточного минимума.