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Кредитно-финансовые организации не поддержали законопроект, защищающий минимальный доход должников
15 февраля в 19:37 Государство 1 290 Карина Мелова
Ассоциация банков России не поддержала проект закона, защищающий от взыскания сумму на счетах должников, равную прожиточному минимуму (ист.: РБК). Члены АБР уверены, что принятие данной законодательной нормы вызовет увеличение ставок по кредитам на фоне сокращения источников погашения займа и усложнения схемы расчета кредитоспособности клиентов.
Сергей Клименко, возглавляющий правовое управление ассоциации, пояснил, что банкам придется пересмотреть риски в сторону повышения и, возможно, выдвинуть к некоторым заемщикам требование предоставить дополнительное обеспечение по ссуде.
На данном этапе в каждом регионе существует свой порядок вычисления размера прожиточного минимума, из-за чего в случае принятия законопроекта ФССП и кредитные учреждения вынуждены будут каждый раз определять величину максимально допустимого взыскания, а это негативно отразится на длительности исполнительного производства и связанных с ним тратах. При этом будет запрещено взыскивать средства с лиц с задолженностью, доход которых равен величине прожиточного минимума.
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Да, в результате принятия законопроекта могут вырасти ставки по кредитам и появиться новые риски для кредитных организаций. Однако стоит заметить, что законопроект направлен не на защиту кредитных организаций, а на защиту прав социально незащищенных слоев населения.
При реализации любого законопроекта корректируются и меняются сложившиеся правила, но это не должно быть основанием для отказа от предоставления дополнительной гарантии гражданам с низкими доходами. Совершенно очевидно, что у человека должно быть право купить себе еду, отложив оплату по кредиту, если дохода не хватает для оплаты и того и другого.
Кредитные организации тоже должны быть социально ответственны при предоставлении банковских услуг, так как известны случаи навязывания кредитов населению без проверки материального положения человека. Поэтому данная инициатива может быть дополнительным сдерживающим фактором при выдаче кредитов заведомо неплатежеспособным гражданам.