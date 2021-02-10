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Государственные услуги переходят в «цифру»

17 февраля в 12:55 Государство 0 209 Карина Мелова
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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поделился со СМИ сведениями о том, что почти двести государственных услуг, ныне предоставляемых на бумаге, к 2023 г. перейдут в цифровой формат (ист.: ТАСС).

По словам политика, уже в 2023 г. в электронном виде можно будет быстро получить 197 услуг. «Поэтому у каждого руководителя цифровой трансформации сегодня задача не только как можно больше услуг переводить в "цифру", но и работать с точки зрения оперативности их выполнения. Электронные услуги – это, прежде всего, быстрота решения вопроса. И над этим нужно работать, в том числе в части межведомственного взаимодействия», – подчеркнул г-н Чернышенко в конце рабочей встречи с главами цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств, а также региональных органов власти.

Ожидается, что в электронном формате будут выполняться 137 контрольно-надзорных функций федеральных органов исполнительной власти, вследствие чего к 2023 г. больше половины инспектирований будут проходить дистанционно.

Владимир Путин распорядился в каждом субъекте Российской Федерации до 1 декабря 2020 г. назначить руководителя цифровой трансформации, который должен разработать стратегии цифрового преобразования ключевых секторов экономики и социальной сферы, определить порядок перевода госуслуг и контрольно-мониторинговой деятельности в электронный вид, сформировать канал обратной связи и Центра управления регионом, а также эффективного управления субъектом с учетом полученной информации.
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