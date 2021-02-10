Еще один выходной по случаю праздника в РФ

От Султана Хамзаева, члена Общественной палаты, возглавившего проект «Трезвая Россия», поступило предложение назначить 7 апреля праздничной датой, а именно Днем здорового образа жизни. Сведения об этом опубликовал источник RT, ссылаясь на копию обращения автора инициативы к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.



В письме г-на Хамзаева идет речь о том, что российский лидер В. Путин несколько раз ставил задачу воплощения идеи здорового образа жизни среди населения. По словам общественного деятеля, здоровый стиль жизни необходим не только каждому отдельному россиянину, но и всему народу, что становится неотъемлемой частью национальной идеи.



В частности, обращение звучит следующим образом: «В связи с этим и в целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом».