Депутаты задумались об увеличении отпуска за ненормированный рабочий день

Как уведомил общественность первый заместитель руководителя фракции «единороссов» Андрей Исаев, народные избранники нижней палаты СФ решили повторно рассмотреть вопрос ненормированности рабочего дня и обговорить возможность увеличения периода отпуска для лиц, работающих сверхурочно (ист.: ТАСС).



Так, политик сообщил о состоявшемся на минувшей неделе заседании 2 рабочих групп (по изменениям в Трудовой кодекс и по занятости), которые изучили результаты исследований и на основании их сделали вывод о том, что работодатели часто приравнивают перевод сотрудников на удаленный режим работы к переводу на ненормированный рабочий день и считают нормальным обращаться к ним по рабочим вопросам 24 часа в сутки.



«Поэтому мы договорились, что к теме ненормированного рабочего дня мы возвращаемся для того, чтобы, во-первых, четко прописать категории, к которым может относиться данная норма, во-вторых, установить более существенные социальные гарантии, например, более значительный отпуск», – заявил г-н Исаев и уточнил, что в данный момент этот отпуск длится 3 рабочих дня вдобавок к основному.



Депутат уверен, что в случае принятия таких мер работодатели начнут трезво оценивать необходимость перевода своих работников на рабочий день без четко установленной нормы, принимая во внимание увеличение дополнительного отпуска.