Предпринимателям могут позволить использовать только Business ID

«Известия» обнародовали информацию о том, что Минэкономразвития, Минфин, ФНС и АО «Корпорация «МСП» работают над инициативой наделения представителей бизнес-сектора в РФ правом не привязываться к официальному физическому адресу регистрации предприятия, а указывать лишь электронный адрес регистрации, известный как Business ID, используемый для принятия важных с юридической точки зрения уведомлений. Согласно протоколу совещания в кабинете министров, данный вопрос должен быть рассмотрен до 1 марта.



Предложение о замене зафиксированного в Едином государственном реестре юридических лиц юридического адреса регистрации компании электронным возникло в условиях масштабного введения удаленного режима работы в стране вследствие пандемии коронавируса. Новая схема работы с электронными адресами, базой которых будет, предположительно, заведовать ФНС, ориентирована на компании, действующие удаленно без привязки к физической инфраструктуре.



В данный момент в Минэкономразвития обсуждают применение Business ID и создание цифровой экосистемы для малого и среднего предпринимательства, в которой компаниям в режиме одного окна станут доступны услуги и поддержка от государства.



Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян полагает, что нововведение избавит работающих удаленно от арендной платы за место регистрации и решит проблему с адресами массовой регистрации, по которым на самом деле компании не находятся.



При этом, однако, по мнению партнера налоговой практики BMS Law Firm Давида Капианидзе, существует риск возникновения предприятий, регистрирующихся без офиса и сотрудников, результатом чего будут трудности в работе надзорных органов, связанные с проверкой реальности такой компании.