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Предпринимателям могут позволить использовать только Business ID
22 февраля в 12:31 Государство 3 316 Карина Мелова
«Известия» обнародовали информацию о том, что Минэкономразвития, Минфин, ФНС и АО «Корпорация «МСП» работают над инициативой наделения представителей бизнес-сектора в РФ правом не привязываться к официальному физическому адресу регистрации предприятия, а указывать лишь электронный адрес регистрации, известный как Business ID, используемый для принятия важных с юридической точки зрения уведомлений. Согласно протоколу совещания в кабинете министров, данный вопрос должен быть рассмотрен до 1 марта.
Предложение о замене зафиксированного в Едином государственном реестре юридических лиц юридического адреса регистрации компании электронным возникло в условиях масштабного введения удаленного режима работы в стране вследствие пандемии коронавируса. Новая схема работы с электронными адресами, базой которых будет, предположительно, заведовать ФНС, ориентирована на компании, действующие удаленно без привязки к физической инфраструктуре.
В данный момент в Минэкономразвития обсуждают применение Business ID и создание цифровой экосистемы для малого и среднего предпринимательства, в которой компаниям в режиме одного окна станут доступны услуги и поддержка от государства.
Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян полагает, что нововведение избавит работающих удаленно от арендной платы за место регистрации и решит проблему с адресами массовой регистрации, по которым на самом деле компании не находятся.
При этом, однако, по мнению партнера налоговой практики BMS Law Firm Давида Капианидзе, существует риск возникновения предприятий, регистрирующихся без офиса и сотрудников, результатом чего будут трудности в работе надзорных органов, связанные с проверкой реальности такой компании.
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Плюсом для предпринимателей от предлагаемых поправок может стать отсутствие претензий к "физическому" адресу по его "недостоверности", которые в последнее время участились, и снижение риска исключения из ЕГРЮЛ действующих организаций по мотиву только лишь их "недостоверного " адреса. Такие случаи были, и не единичные.
Но при полной (именно полной) замене физического адреса на электронный возникнет множество проблем. Главная - подсудность в арбитражных и гражданских делах по месту нахождения ответчика. Как "привязать" организацию к тому или иному территориальному суду с только лишь электронным адресом? Кроме того, многие зарегистрированные "электронно" компании вступят во взаимоотношения с потребителями - физическими лицами, немалая часть которых может не обладать должным уровнем компьютерной грамотности. А ведь нужно будет еще и исполнять решения по искам о защите прав потребителей. С этим будут гарантированные проблемы.
Налоговые органы проект тоже вряд ли порадует. Во-первых, в какой инспекции ставить на учет предприятия с исключительно электронным адресом (проблема, аналогичная подсудности)? Во-вторых, выездные налоговые проверки юридических лиц с лишь электронными адресами будут в принципе невозможны. Куда выходить налоговикам для осмотров, выемок?
Поэтому шансы на полную замену физических адресов электронными представляются низкими. Скорее, использование адресов электронных будет расширено и им может быть отдан приоритет при контактах с государственными органами.
Возможность отказа от физического адреса регистрации -это вполне разумная инициатива. В современном мире, когда бизнес можно вести с телефона, находясь в любом городе мира очень трудно быть физически привязанным к одному месту. К тому же, регистрируя фирму, практически никто сразу не может позволить себе аренду офиса. Сначала нужно получить все документы, потом открыть расчетный счет, заключить первые договоры. Офис становится нужным тогда, когда компания начинает набирать сотрудников. А этот период становления бизнеса может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. И адреса регистрации просто покупаются. И для некоторых это очень не плохой бизнес. Также требования ФНС к адресу меняются время от времени. Например, раньше все успешно регистрировались, просто указав улицу и номер дома. Например, у нас был адрес : город Москва, Щелковское шоссе, д.100, к.1. Потом массово такие адреса были признаны недостоверными и всем арендатором БЦ пришлось менять адрес, указывая ещё и номер офиса. А это дополнительные временные и финансовые затраты. И, кстати, смена адреса, на деле оказывается весьма непростой процедурой. Например, мой клиент переезжал из-за убытков в офис подешевле. Он реально его снял и находился там. Но в налоговой отказали в регистрации нового адреса. Когда бизнесмен пошёл в местную налоговую выяснить причину ему прямо и сказали : "Нам в нашей инспекции убыточные не нужны".
А вот ещё одна жуткая история, которая произошла с одной из фирм из-за того, что просто не получили на почте пару писем. Все мы знаем, что 2020 год стал годом пандемии и ограничений. Особенно для лиц старше 65 лет. Так вот, 70-летний руководитель и владелец маленького магазина закрыл на замок магазин и по рекомендации властей сидел дома. Отчетность сдавал в электронном виде по ТКС и был уверен, что все требования и запросы с ФНС тоже, в случае необходимости, придут к нему в электронном виде. Но в этот раз инспектор, проводя камеральную проверку и увидев расхождения в доходах по банковской выписке, направила требование по почте. При договорах комиссии, по которым работает большинство мелких магазинов, это расхождение доходов вполне обычное и объяснимое явление. Но, дедушка на почту не ходил, требование не получил и , соответственно ответ на требование не отправил. Инспектор, обрадовалась, что ответа нет и направила деду акт камеральной проверки, а следом и решение. Опять почтой России. И опять дедушка-бизнесмен его не получил. Следуя закону, он сидел на больничном 65+. Но вот морозным январским утром, открыв ноутбук, он видит требование, поступившее по ТКС. А там 600 000 рублей недоимки по налогу и почти 200 000 пеней!!!! Звонит инспектору, а она : "У Вас был шанс пару месяцев назад объяснится. А теперь решение вступило в силу и готовьтесь к блокировке счета". Этот магазин- дело всей его жизни. Торговля очень пострадала из-за пандемии и доначисление налогов и пеней почти в миллион рублей означает прямой путь к банкротству. А почему так вышло? Потому что, не смотря на электронный документооборот налоговая может направлять письма и на физический адрес. А, когда она поступит так , а не иначе- одному богу известно.
Так что отмена обязанности компании быть привязанной к конкретному адресу регистрации существенно облегчит жизнь бизнесу. А опасения, что фирму трудно будет найти напрасны. Тех, кто не хочет , чтобы их нашли и сейчас по адресу в учредительных документах днём с огнём не сыщешь. А добросовестные налогоплательщики всегда стараются быть онлайн.
Присвоение электронной почте юридического статуса упростит регистрацию бизнеса. Это, бесспорно. Будет ли это e-mail в нашем привычном понимании? В настоящее время неизвестно, какие инструменты будут обеспечивать сохранность информации по каждой компании.Так, в соответствии с п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица, в свою очередь, осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. В случае отказа компании от официального физического адреса регистрации в пользу электронного адреса, по какому принципу будет определяться территориальная принадлежность компаний, снятие и постановка на налоговый учет, место работы сотрудников, которые не работают на удаленном доступе и многое другое? Список компаний, которые перевели сотрудников на «удаленный» режим работы в 2020 году значительно вырос. Но сохранится ли эта тенденция в будущем? Вопросов очень много.Перефразирую Бернарда Шоу: «Компания без адреса подозрительна, компания с электронным адресом - тем более». Именно с таким подходом столкнется бизнес со стороны контролирующих лиц.