Поставки газа в Казахстан приостановлены

Сегодня, 23 февраля, в 10:40 от ГУ МЧС пришло уведомление о взрыве на магистральном газопроводе «Союз» (6-7 км от с. Мухраново, Илекский район, Оренбургская область). Установлено, что собственником газопровода является ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург».



В частности, в Минэнерго сообщили следующее: «В 07:57 персоналом отключен участок 51–123 км газопровода Оренбург – Новопсков. Падение газа продолжилось по магистральному газопроводу «Союз».



В министерстве пояснили, что авария произошла из-за повреждения газопровода на 108 километре. Пострадавших нет, однако приостановлен транзит газа в Казахстан. При этом для обеспечения потребителей газом используется баллон газопровода Оренбург – Новопсков.