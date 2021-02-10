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Поставки газа в Казахстан приостановлены
23 февраля в 14:44 Государство 0 319 Карина Мелова
Сегодня, 23 февраля, в 10:40 от ГУ МЧС пришло уведомление о взрыве на магистральном газопроводе «Союз» (6-7 км от с. Мухраново, Илекский район, Оренбургская область). Установлено, что собственником газопровода является ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург».
В частности, в Минэнерго сообщили следующее: «В 07:57 персоналом отключен участок 51–123 км газопровода Оренбург – Новопсков. Падение газа продолжилось по магистральному газопроводу «Союз».
В министерстве пояснили, что авария произошла из-за повреждения газопровода на 108 километре. Пострадавших нет, однако приостановлен транзит газа в Казахстан. При этом для обеспечения потребителей газом используется баллон газопровода Оренбург – Новопсков.
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