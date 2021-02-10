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Народный избранник не поддержал предложение Никиты Михалкова

24 февраля в 13:10 Государство 0 314 Карина Мелова
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По словам Павла Крашенинникова, возглавляющего комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству, в соответствии с нормами Конституции Российской Федерации, гражданство не может быть отчуждено по рождению, от него можно лишь собственнолично отказаться. Такое мнение выразил депутат в ответ на вопрос о предложении председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова лишать гражданства РФ лица, выступающие за санкции, направленные против России (ист.: ТАСС).

Так, г-н Крашенинников дал такой комментарий: «Как к этому можно относиться, если в конституции написано, что нельзя отнимать гражданство? Оно не отчуждаемо по рождению. Человек только сам может отказаться».

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что инициатива кинорежиссера не является новой. При этом он допустил возможность рассмотрения темы о назначении ответственности за призывы к санкциям против России.
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