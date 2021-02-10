Народный избранник не поддержал предложение Никиты Михалкова

По словам Павла Крашенинникова, возглавляющего комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству, в соответствии с нормами Конституции Российской Федерации, гражданство не может быть отчуждено по рождению, от него можно лишь собственнолично отказаться. Такое мнение выразил депутат в ответ на вопрос о предложении председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова лишать гражданства РФ лица, выступающие за санкции, направленные против России (ист.: ТАСС).



Так, г-н Крашенинников дал такой комментарий: «Как к этому можно относиться, если в конституции написано, что нельзя отнимать гражданство? Оно не отчуждаемо по рождению. Человек только сам может отказаться».



До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что инициатива кинорежиссера не является новой. При этом он допустил возможность рассмотрения темы о назначении ответственности за призывы к санкциям против России.