Выросли штрафы за нарушение правил организации и проведения митингов

Официальный интернет-портал правовой информации обнародовал подписанный Владимиром Путиным закон, предписывающий ужесточение наказания за несоблюдение установленного порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение массовых мероприятий и за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, включая попытки помешать их работе.



ГД одобрила упомянутый проект закона в третьем чтении 10 февраля, СФ принял документ 17 февраля. Отныне лица, которые собрали деньги на организацию и проведение публичных мероприятий, однако не подали отчет о целевых тратах этих денег, подлежат оштрафованию на сумму от 10 000 до 20 000 рублей. За аналогичное нарушение с должностных лиц могут взыскать 20–40 тыс. руб., с компаний – 70–200 тыс.



Кроме того, административную ответственность будут нести перечислившие средства на организацию массовых мероприятий тем, кто не имеет права на ведение такой деятельности. За это «грозит» штраф в размере 10–15 тыс. рублей для граждан, 15–30 тыс. рублей для чиновников и 50–100 тыс. рублей для компаний.



Тем, кто будет препятствовать выполнению обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащих, Росгвардии или уголовно-исполнительной системы, придется распрощаться с 2–4 тыс. руб., отбыть административный арест до 15 суток либо 120 часов обязательных работ. Повторное нарушение вышеуказанного порядка увеличивает штраф до 10–20 тыс. руб., период ареста – до 30 суток, часы работ – до 200.