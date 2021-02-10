Главная > Государство

Отныне запрещается отказывать в проезде детям без билета

24 февраля в 14:54 Государство 0 317 Карина Мелова
1 Изображение

На официальном интернет-портале правовой информации представлен подписанный главой государства Владимиром Путиным закон, в соответствии с которым водителям и кондукторам общественного транспорта не разрешается отказывать в проезде не купившим билет лицам, не достигшим 16 лет и передвигающимся без сопровождения взрослых.

Данный проект закона, составленный Минтрансом и изменивший ст. 20 устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ, был одобрен нижней палатой СФ 16 февраля.

Отметим, что названные правила не применяются, когда речь идет о безбилетном проезде детей в присутствии ответственных за них взрослых. В подобной ситуации пассажиры обязаны выйти из транспорта на следующей остановке.

Средства массовой информации неоднократно демонстрировали случаи отказа в проезде детям без билетов в морозную погоду, что вызвало значительный резонанс общественности.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

РФ желает уменьшить влияние доллара США на своей территории

Сегодня в 12:39 Финансы

«Спутник V» стал доступней

Сегодня в 11:58 Медицина

Выросли штрафы за нарушение правил организации и проведения митингов

24 февраля в 14:02 Государство

Народный избранник не поддержал предложение Никиты Михалкова

24 февраля в 13:10 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Еще один выходной по случаю праздника в РФ В столице РФ стартовало испытание в клинических условиях вакцины «Спутник Лайт» Депутаты задумались об увеличении отпуска за ненормированный рабочий день Ипотека на льготных условиях может стать доступна научным сотрудникам Ситуация с коронавирусом в РФ сегодня

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Top.Mail.Ru