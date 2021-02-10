Отныне запрещается отказывать в проезде детям без билета

На официальном интернет-портале правовой информации представлен подписанный главой государства Владимиром Путиным закон, в соответствии с которым водителям и кондукторам общественного транспорта не разрешается отказывать в проезде не купившим билет лицам, не достигшим 16 лет и передвигающимся без сопровождения взрослых.



Данный проект закона, составленный Минтрансом и изменивший ст. 20 устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ, был одобрен нижней палатой СФ 16 февраля.



Отметим, что названные правила не применяются, когда речь идет о безбилетном проезде детей в присутствии ответственных за них взрослых. В подобной ситуации пассажиры обязаны выйти из транспорта на следующей остановке.



Средства массовой информации неоднократно демонстрировали случаи отказа в проезде детям без билетов в морозную погоду, что вызвало значительный резонанс общественности.