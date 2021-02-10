Новый порядок техосмотра начнет действовать 1 октября

В августе прошлого года председатель правительства М. Мишустин одобрил единую автоматизированную систему техосмотра транспортных средств, предусматривающую выполнение операторами обязательной фотофиксации при осмотре автомобиля, выпуск диагностических карт в электронном виде с цифровой подписью и ряд других процедур, влияющих на функционирование профильного бизнеса. При помощи данного законопроекта его авторы надеются остановить выдачу фальшивых диагностических карт и уменьшить количество ДТП (ист.: «Ведомости»).



Нововведения должны были начать действовать 1 марта текущего года, однако вступят в силу лишь 1 октября. Премьер-министр РФ прокомментировал отсрочку: «Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить».



Михаил Мишустин обратил внимание соответствующих ведомств и министерств на то, что с 1 октября не должно возникать никаких сбоев в работе системы.