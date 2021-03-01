Какие нововведения принесет весна российским гражданам?

В соответствии с законом № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных"», датируемым 30 декабря 2020 г., поднимается уровень защиты личных данных граждан и не допускается их распространение без отдельного согласия граждан. При этом операторы должны будут по требованию пользователей удалять такие данные.



С 1 марта на основании нормативного акта от 30 декабря 2020 г. № 525-ФЗ «О внесении изменения в статью 3301 Уголовного кодекса Российской Федерации» вступает в силу уголовная ответственность для физлиц-иноагентов, которые не зарегистрировались в соответствующем списке и для собирающих сведения о нацбезопасности государства. Распространение информации о физическом лице-иноагенте и публикуемых им материалов без соответствующей маркировки карается денежным взысканием в размере 2–2,5 тыс. руб. для физлиц, 4–5 тыс. руб. для должностных лиц и 40–50 тыс. руб. для юрлиц.



В первый день весны прекращаются автоматические начисления ежемесячных выплат пособий на первого и второго ребенка до 3 лет малообеспеченным семьям, размер среднего дохода на одного члена семьи которых не превышает 2 прожиточных минимумов. Таким семьям придется повторно подавать заявление и уведомлять соответствующие органы и Пенсионный фонд об изменении места жительства или пребывания и возможных причинах прекращения выплат.



Кроме того, сегодня в 10 субъектах РФ в школьных учебных заведениях появится должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями, который будет отвечать за организацию воспитательной работы.



По обновленному уставу автомобильного и городского наземного электрического транспорта, отныне запрещено отказывать в проезде пассажирам младше 16 лет, путешествующим без сопровождения взрослых.



Также на трассах вне населенных пунктов для обозначения видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД, вводится новый дорожный знак «Фотовидеофиксация».



Помимо вышеназванного, изменится порядок содержания многоквартирных домов и дворов, оформления электронных трудовых книг, повысятся штрафы за создание помех в работе правоохранительных органов при исполнении и пр.

По материалам ТАСС