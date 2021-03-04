Усиливаются методы борьбы с коррупцией среди служебных лиц

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности изучила предложения по поправкам к законам «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции», предусматривающие наделение прокуратуры правом задействовать суд для изъятия в пользу государственной казны сбережений служебных лиц, сумма которых больше официального дохода (ист.: «Российская газета»). Сверхдоходом считаются 10 000 руб. помимо заработанных за 3 года денег.



Ежегодно чиновники подают декларации о доходах и имуществе. На основании датируемого 2012 годом законодательного акта «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» органы прокуратуры могут через суд конфисковать в доход государства авто, недвижимое имущество, ценные бумаги служебных лиц, если не обосновано их законное приобретение, при этом стоимость превышает официальный доход семьи за три последних года. Однако действие указанного закона не затрагивает денежные средства, что должно быть исправлено разработанными поправками. В то же время, суд предоставит чиновнику возможность представить легальные основания происхождения денег и проследит, чтобы они не были фиктивными.



Изъятые средства пополняют государственную казну и впоследствии перераспределяются в соответствии с бюджетными расходами, такими как выплата страховых пенсий и пр.