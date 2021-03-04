|
Усиливаются методы борьбы с коррупцией среди служебных лиц
Сегодня в 12:23 Государство 2 216 Карина Мелова
Комиссия Правительства по законопроектной деятельности изучила предложения по поправкам к законам «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции», предусматривающие наделение прокуратуры правом задействовать суд для изъятия в пользу государственной казны сбережений служебных лиц, сумма которых больше официального дохода (ист.: «Российская газета»). Сверхдоходом считаются 10 000 руб. помимо заработанных за 3 года денег.
Ежегодно чиновники подают декларации о доходах и имуществе. На основании датируемого 2012 годом законодательного акта «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» органы прокуратуры могут через суд конфисковать в доход государства авто, недвижимое имущество, ценные бумаги служебных лиц, если не обосновано их законное приобретение, при этом стоимость превышает официальный доход семьи за три последних года. Однако действие указанного закона не затрагивает денежные средства, что должно быть исправлено разработанными поправками. В то же время, суд предоставит чиновнику возможность представить легальные основания происхождения денег и проследит, чтобы они не были фиктивными.
Изъятые средства пополняют государственную казну и впоследствии перераспределяются в соответствии с бюджетными расходами, такими как выплата страховых пенсий и пр.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Верховный суд представил свой список уважительных причин для неуплаты алиментовСегодня в 14:24 Право
Прививочный препарат от коронавируса «Мир-19» прошел первый этап доклинических испытанийСегодня в 13:01 Медицина
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Матвиенко предложила принять меры по повышению экологической ответственности бизнеса «Аэрофлот» назвал «фейковыми» уведомления о продаже билетов нового типа До начала осени стоимость подсолнечного масла не изменится Взрыв в «девятиэтажке» в Нижнем Новгороде На фоне ситуации с Навальным ЕС инициировал очередные санкции против России
Архив статей
Я считаю, что данные меры нужны, но они не будут действенны до тех пор, пока в антикорруцпинном законодательстве не будет введено понятие «корпоративный покров». Речь идет о том, когда чиновники формально не имеют доходов сверх полученного заработка, а фактически – живут в шикарных особняках и ездят на дорогих машинах, имеют в собственности крупные предприятия, являются бенефициарами счетов в банках, при этом их имена официально отсутствуют. В этой связи данные меры малоэффективны, так как имущество и доходы просто оформляются на третьих лиц. Именно такая процедура сокрытия преступления и называется корпоративный покров. Ассоциация Адвокатов России за Права Человека предлагала ввести понятие корпоративный покров неоднократно с 2011 года, и это было предметом рассмотрения Государственной Думой РФ на соответствующих «круглых столах» и дискуссиях. Но до сих пор законодательной поддержки этой меры нет.
По сравнению с теми доходами, которые реально получаются при сокрытии, эти суммы не велики.
Сумма изъятого, по понятиям обычного человека - огромна, но, если говорить о том, насколько значительным является влияние подобных мер на бюджет государства, то речь идет всего лишь о малой доле дохода в бюджете Пенсионного фонда, объем которого на 2021 год запланирован в размере более 9 трл. рублей.
Эффективность подобных мер сомнительна, следует на происходящие процессы посмотреть несколько под другим углом. На наш взгляд, такой подход является своего рода репетицией в контексте налога на доходы физических лиц и перекликается с вопросами проверки соответствия расходов доходам у населения. А если учесть уже озвученные планы ФНС России о тотальном контроле потребительских расходов, планы об увеличении собираемости налогов и сборов до 99% и постоянное напоминание ЦБ о том, что на счетах физлиц находится более 20 трл.руб., то, такой подход уже сейчас можно расценивать, как предупреждение о том, что в скором будущем любой рубль, проскользнувший мимо налогообложения, может быть изъят подобным образом в пользу государства, и при этом такое изъятие будет также объясняться заботой о благополучии пенсионеров.