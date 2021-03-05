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Медведев: опекунство не должно отбирать пособие по безработице
5 марта в 14:28 Государство 0 174 Карина Мелова
5 марта во время приема граждан Дмитрий Медведев, возглавляющий партию «Единая Россия», инициировал изменения законодательных актов и посчитал необходимым направить в службы занятости разъяснения по поводу того, что договор об опекунстве – это не сделка, которая приносит прибыль, поэтому он не должен отбирать у человека возможность получать государственную социальную денежную выплату как лицо, признанное по закону безработным.
«Наверное, было бы справедливо законодательство в этой части, действительно, изменить, дать разъяснения региональным службам занятости – и через государственные ресурсы, и через правительственные ресурсы, и через ресурсы «Единой России» так, чтобы такого рода отношения не квалифицировались как сделка, которая приносит человеку доход, лишающий этого человека права на получение пособия по безработице», – заявил председатель единороссов.
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