Премьер внес изменения в порядок досрочного выхода на пенсию представителей отдельных профессий

В соответствии с постановлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина, были внесены изменения в порядок досрочного выхода на пенсию представителей таких профессий, как преподаватель, врач, пожарный и летчик (ист.: «Ведомости»).



По словам сотрудников пресс-службы кабмина, отныне время обучения, а также дополнительного профессионального образования (например, курсы повышения квалификации) будет входить в стаж работы, наделяющий работника правом на досрочную пенсию. Напомним: прежде стаж представителей вышеназванных профессий охватывал лишь периоды пребывания на работе, в оплачиваемом отпуске, на больничном и периоды перевода женщин в положении на работу без влияния вредных факторов.



Кроме того, в правительстве сообщили, что в скором времени будет обнародован регулирующий данный вопрос документ и подчеркнули его важность для лиц, вынужденных регулярно повышать квалификацию. К ним преимущественно относятся медики и работники системы образования.



Согласно заявлению Минтруда, будет дополнен перечень профессий для назначения досрочной страховой пенсии по старости. Так, пересчету подлежит срок выхода на заслуженный отдых медиков, задействованных в лечении больных коронавирусом. 1 день их работы засчитывается как 2 дня пенсионного стажа.