Коррупция процветает в…

Согласно сведениям, предоставленным начальником управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктором Балдиным, в минувшем году наиболее острая ситуация с коррупцией имела место в столице (ист.: РИА Новости). Кроме того, большое количество инцидентов со взяточничеством было зафиксировано в Республике Татарстан, Ставропольском и Краснодарском краях, Подмосковье, Республиках Башкортостан и Дагестан, Челябинской и Ростовской областях и в Пермском крае.



В соответствии с данными г-на Балдина, наименее активно в 2020 г. взятки брали на Чукотке, в Еврейской АО, Республике Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве, Хакасии, Мурманской, Костромской и Магаданской областях.



Как замечает Виктор Балдин, лидеры в области коррупции – субъекты РФ, в которых наблюдается активный оборот финансовых средств, происходит принятие важных для экономики решений, а также находятся органы власти и основные промышленные центры. Чаще всего взятки берут сотрудники правоохранительных органов от нарушителей, преподаватели от учащихся и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний за пронос в колонию запрещенных предметов и обеспечение улучшенных условий для заключенных.



«Вместе с тем одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции как таковой. Здесь нужно учитывать различные факторы, и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению», – разъяснил представитель Генеральной прокуратуры.