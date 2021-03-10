Сеть «ВКонтакте» обеднела на полтора миллиона

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга обнародовала сведения о решении мирового суда взыскать с социальной сети «ВКонтакте» полтора миллиона рублей за несвоевременное удаление публикации, призывающей присоединиться к несогласованной акции.



В частности, сообщение гласит следующее: «Мировой судья судебного участка № 7 Центрального района г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ВКонтакте" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ».



Установлено, что Роскомнадзор потребовал от ООО «ВКонтакте» убрать с ресурса недопустимую информацию, однако в течение 24 часов после отправки уведомления необходимые действия выполнены не были.



Как известно, с 1 февраля в РФ начали действовать поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предписывающие блокировку в одностороннем порядке публикаций неправомерного содержания социальными сетями (ист.: «Ведомости»).