Кремль: зарубежные веб-ресурсы обязаны соблюдать наши законы

Согласно заявлению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, сделанному в ходе выступления перед журналистами, РФ имеет полное право накладывать ограничения на работу иностранных веб-ресурсов в случае несоблюдения ими российского законодательства.



Пресс-секретарь президента подчеркнул отсутствие у Роскомнадзора желания блокировать зарубежные соцсети, однако акцентировал внимание на необходимости заставить их придерживаться законов: «Надзорная функция заключается в том, чтобы все эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законы и законные требования российских ведомств на территории РФ». Россияне же, по его словам, должны иметь доступ ко всем мировым платформам.



В ответ на предположение корреспондента о возможном повторении ситуации с принудительной, при этом безрезультатной, попыткой прекратить функционирование Telegram, г-н Песков сказал следующее: «Роскомнадзор же необходимый опыт получил, и наверняка он этот опыт оценивает, учитывает в своей работе».