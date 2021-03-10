Внесены изменения в порядок назначения соцвыплат на детей от 3 до 7 лет

В соответствии с указом главы государства Владимира Путина, обнародованным на официальном интернет-портале правовой информации, социальные пособия для родителей с детьми от 3 до 7 лет будут назначаться в зависимости от среднего дохода на душу семьи (ист.: «Газета.Ru»).



Отныне, если после получения выплаты в размере половины прожиточного минимума ребенка по региону доход семьи не стал больше величины прожиточного минимума на душу населения, такие родители могут рассчитывать на пособие в размере 75 % от прожиточного минимума ребенка по региону. В случае, когда и это повышение не помогает семье перешагнуть порог прожиточного минимума, будет осуществлен пересчет выплаты до 100 процентов.



Для пересчета суммы выплаты, который выполняется один раз в год, родители должны написать заявление после 1 апреля 2021 г.