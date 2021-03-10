Минтруд озвучил объем средств, выделенных на пособия семьям с детьми

Как уведомили в пятницу в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, на протяжении 2021–2023 гг. на выплаты малообеспеченным семьям, в которых воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет, будет потрачено более одного триллиона рублей.



«В 2021 г. выделяется 321,5 млрд рублей, в том числе 276 млрд из федерального бюджета. В 2022 году будет направлено 339,5 млрд рублей, в том числе 295,3 млрд и федерального бюджета и в 2023 году – 341,7 млрд рублей, в том числе 296,8 млрд рублей из федерального бюджета», – поделился представитель ведомства.



Кроме того, сообщается, что студенты стационарной формы обучения, не достигшие 23 лет, считаются членами семьи при вычислении нуждаемости в детских выплатах. При этом площадь единственного жилья заявителей на выплату на детей не будет приниматься во внимание.



Минтруд акцентирует внимание на том, что предоставленные на условиях социального контракта средства не будут учитываться при назначении выплаты детям 3–7 лет.

По материалам «Известий»