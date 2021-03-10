Нужна ли женщинам четырехдневная рабочая неделя?

В ходе интервью «Известиям» на вопрос о введении четырехдневной рабочей недели для лиц женского пола адвокат Виктория Данильченко, специализирующаяся на семейном праве, ответила следующее: «Сразу встает вопрос о зарплате, изменится ли ее уровень? Если да, то женщины и сами будут не в восторге от урезания зарплат, уменьшения своего дохода. А если нет, то кто будет оплачивать дополнительный выходной? Не возникнет ли дискриминации по половому признаку при трудоустройстве, которая и так присутствует на рынке труда. Ведь нести дополнительные затраты, трудоустраивая женщину, работодатель вряд ли захочет – проще взять мужчину».



Таким образом, г-жа Данильченко не поддержала инициативу введения дополнительного выходного дня для женщин и подчеркнула, что принятие этой идеи способно свести на нет все достижения женщин в гонке за гендерное равноправие.



Как подметила адвокат, домашнее хозяйство ведут и мужчины, что наталкивает на мысль о возможности организации четырехдневки для всех: как для женщин, так и для мужчин. По ее мнению, воплощению данной инициативы должно предшествовать обсуждение в общественных массах и экспертный анализ.



Ранее уполномоченный по правам человека в столице РФ Татьяна Потяева выступила за рабочую четырехдневку для женщин, а зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев акцентировал внимание на том, что при реализации этой идеи необходимо исключить негативное влияние на экономику страны. Вместе с тем большая часть работодателей в РФ не возражают против введения четырехдневной рабочей недели в длительной перспективе.