Нужна ли женщинам четырехдневная рабочая неделя?

В ходе интервью «Известиям» на вопрос о введении четырехдневной рабочей недели для лиц женского пола адвокат Виктория Данильченко, специализирующаяся на семейном праве, ответила следующее: «Сразу встает вопрос о зарплате, изменится ли ее уровень? Если да, то женщины и сами будут не в восторге от урезания зарплат, уменьшения своего дохода. А если нет, то кто будет оплачивать дополнительный выходной? Не возникнет ли дискриминации по половому признаку при трудоустройстве, которая и так присутствует на рынке труда. Ведь нести дополнительные затраты, трудоустраивая женщину, работодатель вряд ли захочет – проще взять мужчину».
Таким образом, г-жа Данильченко не поддержала инициативу введения дополнительного выходного дня для женщин и подчеркнула, что принятие этой идеи способно свести на нет все достижения женщин в гонке за гендерное равноправие.
Как подметила адвокат, домашнее хозяйство ведут и мужчины, что наталкивает на мысль о возможности организации четырехдневки для всех: как для женщин, так и для мужчин. По ее мнению, воплощению данной инициативы должно предшествовать обсуждение в общественных массах и экспертный анализ.
Ранее уполномоченный по правам человека в столице РФ Татьяна Потяева выступила за рабочую четырехдневку для женщин, а зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев акцентировал внимание на том, что при реализации этой идеи необходимо исключить негативное влияние на экономику страны. Вместе с тем большая часть работодателей в РФ не возражают против введения четырехдневной рабочей недели в длительной перспективе.
Я считаю, что г-жа Данильченко очень точно отметила все события, которые будут происходить, если закон будет издан. Издавая любые законы, важно помнить, что есть "благие намерения", а есть реальные последствия. Во-первых, пока непонятна мотивировочная часть решения: дополнительный выходной по половому признаку, по статусу наличия детей определенного возраста или с учетом других факторов?
В любом случае, я, конечно, против такой инициативы. Она выглядит как противопоставление тенденции развития равноправия на рынке труда и здравому смыслу.
Будет ли дискриминация при найме? Разумеется. Мало того, что Россия сегодня - точно не эталон равноправия в сфере найма, тогда как такие решения однозначно усугубят ситуацию.
В настоящий момент я также против инициативы четырехдневной рабочей недели для всех "здесь и сейчас". Не тот менталитет, не так экономика. Думаю, пройдет немалое время, прежде чем мы на макроуровне сможем перейти к модели, когда работа и отдых в числе дней будут примерно в соотношении 50/50 или 60/40.
В нашей стране слабая культура отдачи в рабочих отношениях. Сотрудник не отдает должных усилий на своей работе, компания не отдает должных усилий в вопросе материальной и нематериальной мотивации (речь о "средней" картине по стране, а не о частностях).
Введение четырехдневной рабочей недели приведет к тому, что сотрудники в расчете "за неделю" будут элементарно меньше делать, а работодатели будут меньше платить. То есть будет взаимный упадок. План того, что сотрудники будут лучше и качественнее отдыхать, сильнее отдаваться на работе, успевать за 4 дня столько же или больше, чем за 5 дней, за счет чего вырастит производительность, эффективность, показатели компанией, в следствие чего зарплата как минимум не упадет - работает только на небольшом проценте населения. Поэтому и решение о сокращенной неделе должны принимать сами компании (коммерческий сектор) по своему усмотрению. Что, собственно, и так происходит, без всяких законов. Умная компания и умный сотрудник всегда смогут договориться.
Возможность сокращения рабочего времени обсуждается в разных странах и в разных вариантах. Переход на четырехдневную рабочую неделю для всех трудящихся (женщин и мужчин), при условии сохранения уровня оплаты и других гарантий, представляется предложением весьма интересным и актуальным.
Предложение ввести четырехдневную рабочую неделю именно для женщин исходит из предположения о том, что необходимость совмещать работу и заботу о семье существует только у женщин.
Подобное стереотипное восприятие роли женщины мы можем наблюдать и в существующем регулировании, в том числе на локальном уровне. Например, на предприятиях существуют дополнительные льготы, связанные с семейными обязанностями, воспользоваться которыми могут
женщины, имеющие детей, и не могут мужчины, имеющие детей, что ставит их в неравное положение. Такую дифференциацию мужчин и женщин в сфере труда сложно назвать оптимальной и обоснованной, или даже допустимой.
Мужчины и женщины в современном обществе действительно все еще в неравной мере участвуют в выполнении обязательств, связанных с заботой о детях и семье. Так происходит в силу исторических традиций и культурных норм, основное бремя подобных забот в российских семьях возложено на женщин. И хотя женщины работают наравне с мужчинами, перераспределения обязанностей в области семейных обязанностей между мужчинами и женщинами не происходит, что приводит к возложению на женщин двойной нагрузки. Это приводит к тому, что женщинам сложнее совмещать работу с семейными обязанностями чем мужчинам, они проигрывают последним в карьерном росте и финансовой обеспеченности.
Однако введение четырёхдневной рабочей недели исключительно для женщин не решит существующие проблемы. Кроме того, подобные избыточные гарантии могут негативно повлиять на готовность работодателей принимать на работу женщин.
Улучшения положения женщин в вопросе о совмещении семьи и работы тема весьма актуальная, но для того чтобы это произошло важно, напротив, предусмотреть действительно равные гарантии для работающих мужчин и женщин в отношении исполнения семейных обязанностей, в связи с чем нужен и пересмотр некоторых положений действующего законодательства, направленный на выравнивание их статусов.
Необходимо предпринимать шаги для равного перераспределения семейных обязанностей и обязанностей по уходу за детьми между мужчинами и женщинами, усиления участия отцов в воспитании ребенка. Здесь могут иметь большое значение как пропаганда, изменение культурных традиции, воспитание, так и законодательные меры, например, введение обязательного отцовского отпуска по уходу за детьми.
Крайне важно также поощрять работодателей к развитию и реализации корпоративных политик в отношении работников с семейными обязанностями. С тем, чтобы они способствовали не усилению неравенству мужчин и женщин, а выравниванию их положения и статуса. Грамотно использовать предусмотренные действующим законодательством возможности гибкой организации рабочего времени, дистанционной занятости для работников с семейными обязанностями.
Действительно, введение четырехдневной рабочей недели приведёт к уменьшению заработной платы. В условиях снижения общих доходов у населения, в связи с короновирусом, четырехдневная рабочая неделя может усугубить ситуацию. Однозначно, возникает вопрос, кто будет оплачивать дополнительный выходной. Понятно, что работодатель на это не пойдет или найдет варианты решения не в пользу женщины, при появлении такого закона. Обостряется вопрос, связанный с гендерным равенством женщин.
Введение четырехдневной рабочей недели для всех без разделения по половому признаку не должно быть. В случае возникновения такой необходимости для женщины, можно решить индивидуально данный вопрос с работодателем, либо найти другие пути выхода из возникшей ситуации. В течение жизни меняются личные обстоятельства и женщинам не всегда нужна сокращенная рабочая неделя. Например, в четырехдневной рабочей неделе чаще нуждаются женщины с маленькими детьми.
Все вышеперечисленные аргументы доказывают, что на законодательном уровне не надо вводить четырехдневную рабочую неделю для женщин.