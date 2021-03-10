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Комитет ГД по информполитике готов стать посредником для налаживания диалога с Twitter
18 марта в 14:19 Государство 0 171 Карина Мелова
В ходе беседы с журналистом «Парламентской газеты» в четверг Александр Хинштейн, глава профильного комитета ГД по информполитике, заявил о готовности комитета поделиться своей площадкой для организации диалога социальной сети Twitter с органами власти Российской Федерации. Вместе с тем, на данном этапе комитет не видит предпосылок для этого и надеется на «здравый смысл» сервиса микроблога в этой ситуации.
Напомним: 10 марта Роскомнадзор принял решение о принудительном снижении скорости функционирования Twitter в России из-за того, что соцсеть не удаляет публикацию запрещенного в государстве содержания. При необходимости ведомство готово продлить ограничительные меры относительно сервиса и даже заблокировать его полностью через месяц в случае невыполнения им предъявленных требований в течение этого срока. Если же Twitter удалит недопустимый контент, все ограничения будут сняты.
По материалам ТАСС
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