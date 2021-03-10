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Губернатора Пензенской области обвиняют во взяточничестве

22 марта в 12:59 Государство 0 344 Карина Мелова
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Как уведомил СМИ Следственный комитет, губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, руководителя группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его жену Евгению Шпигель, директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова, Геннадия Маркова и Федора Федотова обвиняют в получении, даче взятки, а также в посредничестве во взяточничестве. При этом ни один из них свою вину не признал. Следствие обращается в суд с просьбой об аресте обвиняемых.

Из-за ухудшения состояния здоровья задержанному Шпигелю вызвали бригаду скорой помощи. В задержании фигурантов дела были задействованы силы СКР, МВД и Росгвардии. Согласно матриалам следствия, в течение восьми месяцев прошлого года Белозерцев принял от Шпигеля, его жены и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денежных средств, швейцарских часов, авто Mercedes Bens V250D и прочих ценностей на сумму свыше 31 миллиона рублей за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ для работы в области (ист.: «Ведомости»).

Губернатор Белозерцев в данный момент находится в изоляторе временного содержания на Петровке в столице. Предположительно, после обеда следователь подаст в Басманный суд прошение о его аресте (ТАСС).
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