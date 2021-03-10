Губернатора Пензенской области обвиняют во взяточничестве

Как уведомил СМИ Следственный комитет, губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, руководителя группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его жену Евгению Шпигель, директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова, Геннадия Маркова и Федора Федотова обвиняют в получении, даче взятки, а также в посредничестве во взяточничестве. При этом ни один из них свою вину не признал. Следствие обращается в суд с просьбой об аресте обвиняемых.



Из-за ухудшения состояния здоровья задержанному Шпигелю вызвали бригаду скорой помощи. В задержании фигурантов дела были задействованы силы СКР, МВД и Росгвардии. Согласно матриалам следствия, в течение восьми месяцев прошлого года Белозерцев принял от Шпигеля, его жены и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денежных средств, швейцарских часов, авто Mercedes Bens V250D и прочих ценностей на сумму свыше 31 миллиона рублей за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ для работы в области (ист.: «Ведомости»).



Губернатор Белозерцев в данный момент находится в изоляторе временного содержания на Петровке в столице. Предположительно, после обеда следователь подаст в Басманный суд прошение о его аресте (ТАСС).