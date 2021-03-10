Песков: президент вакцинируется сегодня

Владимир Путин намерен поставить прививку от коронавируса сегодня, 23 марта, однако еще не сделал этого. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уведомил СМИ о том, что в администрации президента ожидают, что В. Путин вакцинируется до конца дня после соблюдения им рабочего графика и проведения всех рабочих встреч (ист.: ТАСС).



Согласно сообщению Пескова, вакцинация пройдет не на публике таким образом, чтобы как можно меньше повлиять на рабочий процесс главы государства. При этом неизвестно где (в медицинском учреждении или на рабочем месте) и какой вакциной он будет прививаться.



Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Владимир Путин сделал выбор в пользу одной из 3 российских вакцин. «Мы не будем специально говорить, какой. Все три российские вакцины абсолютно надежны, они очень хорошие, надежные и эффективные», – заявил Д. Песков.