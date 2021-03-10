ЧП с Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области

Ссылаясь на силовые структуры Калужской области, ТАСС сообщает о чрезвычайном происшествии, случившемся на аэродроме под Калугой.



Предположительно, в момент запуска двигателей Ту-22М3 в процессе плановой подготовки на земле к полету нештатно сработали катапульты, вследствие чего погибли трое военных. Один человек выжил и был доставлен в санчасть в Шайковке.



В частности, информагентству стала доступной такая информация: «На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора».



Представитель единой дежурной диспетчерской службы Кировского района Калужской области засвидетельствовал отсутствие жертв среди мирного населения.



Комиссия ВКС России займется расследованием и выяснением причин ЧП.