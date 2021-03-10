Главная > Государство

ЧП с Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области

Сегодня в 15:35 Государство 0 99 Карина Мелова
1 Изображение

Ссылаясь на силовые структуры Калужской области, ТАСС сообщает о чрезвычайном происшествии, случившемся на аэродроме под Калугой.

Предположительно, в момент запуска двигателей Ту-22М3 в процессе плановой подготовки на земле к полету нештатно сработали катапульты, вследствие чего погибли трое военных. Один человек выжил и был доставлен в санчасть в Шайковке.

В частности, информагентству стала доступной такая информация: «На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора».

Представитель единой дежурной диспетчерской службы Кировского района Калужской области засвидетельствовал отсутствие жертв среди мирного населения.

Комиссия ВКС России займется расследованием и выяснением причин ЧП.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Песков: президент вакцинируется сегодня

Сегодня в 14:39 Государство

В Минтруде сообщили о нововведениях в назначении социальных доплат к пенсии

Сегодня в 13:52 Финансы

Премьер поддержал поднятие ключевой ставки Банком России

Сегодня в 13:12 Финансы

Евросоюз одобрил черный список

22 марта в 14:58 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Правительство возлагает большие надежды на нацпроект по туризму В данный момент политический диалог РФ с НАТО невозможен Григорий Карасин возглавил комитет СФ по международным делам Совет Федерации вносит коррективы в порядок выдачи страховой пенсии ЮНКТАД дает позитивный прогноз развития глобальной экономики в 2021 г.

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Top.Mail.Ru