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ЧП с Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области
Сегодня в 15:35 Государство 0 99 Карина Мелова
Ссылаясь на силовые структуры Калужской области, ТАСС сообщает о чрезвычайном происшествии, случившемся на аэродроме под Калугой.
Предположительно, в момент запуска двигателей Ту-22М3 в процессе плановой подготовки на земле к полету нештатно сработали катапульты, вследствие чего погибли трое военных. Один человек выжил и был доставлен в санчасть в Шайковке.
В частности, информагентству стала доступной такая информация: «На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора».
Представитель единой дежурной диспетчерской службы Кировского района Калужской области засвидетельствовал отсутствие жертв среди мирного населения.
Комиссия ВКС России займется расследованием и выяснением причин ЧП.
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