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Государство окажет дополнительную поддержку родителям, воспитывающим детей в одиночку
Сегодня в 15:18 Государство 0 141 Карина Мелова
26 марта на веб-ресурсе Кремля появилась информация о том, что, поучаствовав в заседании глав фракций в нижней палате парламента, президент РФ Владимир Путин отдал Совету Федерации и ГД несколько распоряжений, включая проработку вопроса оказания государственной помощи родителям, воспитывающим детей без поддержки второго супруга.
В частности, документ гласит: «Рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержки родителей, в случае если они осуществляют родительские права без участия второго родителя».
Рассчитывать на дополнительную помощь от государства смогут те, кто по какой-либо причине не получает алиментов от второго родителя.
Разработать и утвердить поправки до 15 мая 2021 года рекомендовано Государственной думе и Совету Федерации совместно с правительством (ист.: Banki.ru).
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