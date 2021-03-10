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C результатами тестирования на коронавирус можно будет ознакомиться на ресурсе Госуслуг

30 марта в 12:14 Государство 0 275 Карина Мелова
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Согласно сведениям, предоставленным пресс-службой кабмина, глава правительства Михаил Мишустин издал распоряжение, в соответствии с которым результаты тестов на Covid-19 граждан РФ будут приходить в личный кабинет на портале Госуслуг из референс-центра Роспотребнадзора, собирающего данные лабораторий. Для удобства пользователей на мобильных гаджетах информация будет представлена в качестве QR-кода (ист.: «Ведомости»).

Кроме того, в личном кабинете могут содержаться сведения о вакцинации. Для применения описанных выше функций посетителю ресурса Госуслуг необходимо дать согласие на передачу информации.

Члены правительства верят, что обновленная схема сократит время получения доступа к результатам человека, сдавшего анализ, уменьшит число фальшивых справок и избавит въезжающих из-за рубежа россиян от необходимости лично отсылать результаты в Роспотребнадзор.

Напомним, программа массовой вакцинации российских граждан была запущена в середине декабря минувшего года. 5 декабря в стране начали прививать группы риска в столице.
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