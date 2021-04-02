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В РФ проходит индексация социальных пенсионных выплат
1 апреля в 12:56 Страхование 0 325 Карина Мелова
Как уведомляет веб-ресурс Пенсионного фонда РФ, в соответствии с постановлением правительства, 1 апреля социальные пенсионные выплаты в государстве вырастут на 3,4 процента.
Ожидается, что индексация затронет почти четыре миллиона граждан, а именно 3,9 млн. На сегодняшний день социальная пенсия выплачивается 3,2 миллиона россиян, из которых 2,1 миллиона получают пенсию по инвалидности, а 1 миллион – в связи с потерей кормильца.
Благодаря индексации соцвыплаты в среднем вырастут до 10 200 рублей. Дети-инвалиды смогут рассчитывать на 15 000, а инвалиды с детства первой группы – на 15 200 рублей.
Помимо прочего, индексации подлежат пенсии участников ВОВ (усредненно до 42 000 рублей); отмеченные знаком «Житель блокадного Ленинграда»; военнослужащие, проходившие службу по призыву, а также члены их семей; пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф; летчики-испытатели, космонавты и т. д.
Пенсии инвалидов по военной травме увеличатся до 32 900 рублей. Данным категориям граждан полагаются 2 выплаты – пенсия по гособеспечению и страховая пенсия.
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