Справороссы предложили блокировать банковские карты жертв мошенников до заведения уголовного дела

Народные избранники, представляющие партию «Справедливая Россия», разработали и представили на рассмотрение российского правительства законопроект, призванный упростить схему блокировки банковских карт клиентов, ставших жертвами мошеннических махинаций (ист.: пресс-служба главы «справороссов» Сергея Миронова).



Документом предлагается блокировать банковские карты до заведения уголовного дела о мошенничестве. В случае совершившегося зачисления средств на счет афериста рекомендуется временная блокировка всех без исключения операций также и по его счету. Как известно, в данный момент «заморозка» карты допустима лишь после возбуждения уголовного дела, то есть по прошествии нескольких дней, что дает злоумышленникам возможность завладеть украденным и уничтожить улики.



Г-н Миронов утверждает, что направленные против клиентов кредитных учреждений преступления превратились в частое явление на фоне ограничительных мер в период пандемии. Наибольшую активность проявляют телефонные мошенники, развившие свои способности до подмена телефонных номеров банков и государственных учреждений и даже до выдачи себя за сотрудников правоохранительных органов, сообщающих о заведении против владельцев карт уголовного дела по заявлению Центробанка.



«Под предлогом проведения разбирательства они обманным путем узнают у жертвы данные платежных карт и затем похищают деньги. ЦБ уже сообщал, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении несанкционированных операций по картам, но мошенники не унимаются и продолжают терроризировать людей. Пора навести порядок, и для этого мы предлагаем как можно скорее принять законопроект, который защитит граждан от этих аферистов», – подытожил лидер эсеров.