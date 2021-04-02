Член ИГ готовил теракт в Тверской области

Ссылаясь на пресс-службу ФСБ, информагентство ТАСС опубликовало сведения о предотвращении сотрудниками службы безопасности теракта, которое намеревался совершить член запрещенной в РФ экстремистской организации ИГ.



Так, сообщается такая информация: «В Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство" на одном из объектов топливно-энергетического комплекса». На данном этапе подробности плана преступления не обнародованы.



В ходе задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа ФСБ, в результате перестрелки он был убит. Прочих жертв нет.