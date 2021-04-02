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В РФ изменен порядок проведения экзамена на получение водительских прав
Сегодня в 17:14 Государство 2 109 Карина Мелова
Веб-ресурс МВД сообщил о внесении изменений в порядок проведения экзамена на получение водительских прав. Нововведения вступили в силу 1 апреля.
Отныне часть экзамена, проводившаяся на площадке, переносится в условия городских улиц. При этом маршруты не будут определяться заблаговременно, чтобы потенциальные водители не имели возможности их проработать наперед. ГИБДД составит список дорог и местностей, подходящих для экзамена.
За каждую ошибку в ходе испытания на дороге можно будет получить 1, 2 либо 3 штрафных балла в зависимости от ее грубости. Максимально допустимое число баллов для успешной сдачи экзамена равно 4. Некоторые ошибки (например, разговор по телефону при управлении автомобилем или непристегнутый ремень безопасности) приведут к немедленному завершению испытания.
Вносить данные в заявление на сдачу экзамена и распечатывать его поручено представителю ГИБДД, после чего заявитель должен будет проверить его и поставить свою подпись.
В случае смерти водителя его удостоверение аннулируется.
По материалам «Ведомостей»
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Необходимость отмены «площадки» - одного из этапов прохождения экзамена на получение прав - связана с тем, что эти навыки несут минимальную практическую пользу при движении по городу. Ученики автошкол практикуются заезжать в гараж и парковаться, привыкают к габаритам авто. Проверка этих навыков в ГИБДД занимает больше времени, чем тестирование умения управлять автомобилем в городе в реальных условиях движения других автомобилей. Проблем из-за отмены этого типа проверки не возникнет. К тому же, тестирование умений, приобретенных на «площадке», не аннулируется совсем, а трансформируется в испытания на дорогах, что даже сложнее для неопытных водителей. С другой стороны, не все навыки вождения, экзаменуемые на «площадке», легко проверить в городской среде при активном трафике, что может усложнить процедуру сдачи экзамена или даже снизить качество вождения начинающих автолюбителей.
Согласно статистике ГИБДД, более 700 человек погибают на проезжих частях ежегодно по причине отсутствия знаний и умений читать дорожные знаки и совершать маневры. Сотрудники правоохранительных органов советуют и автошколам скорректировать время отработки маневров на площадке, поставив в приоритет обучение в городском трафике. Таким образом, выпускники автошкол будут лучше подготовлены к выезду на автострады и более адаптированы к транспортному движению в потоке.
Что касается самих будущих автомобилистов, то им также полезнее оттачивать навыки вождения в потоке. Современные автомобили оснащены различными ассистентами (парковка, движение в полосе, спуск с горы и пр.), которые существенно облегчают все эти маневры и некоторые навыки, которым начинающие водители обучались ранее для прохождения площадки могут вообще не пригодиться им в жизни.
Мы оцениваем изменения в регламенте сдачи экзамена в ГИБДД как положительные.
Была скорректирована система оценки кандидата в водители. Теперь при назначении штрафных баллов упор делается на безопасность, что не может не радовать.
Например, за непристегнутый ремень экзаменуемого сразу отправят домой, что справедливо. Необходимо вырабатывать правильные водительские привычки еще в автошколе, чтобы к экзамену в ГИБДД они стали автоматическими. Тем более, если они могут сохранить вашу жизнь.
Напротив, было снижено количество штрафных баллов (вместо 5 теперь 3) за то, что экзаменуемый проигнорировал задание инспектора ГИБДД. Кандидат волнуется, может не расслышать то, что сказал ему экзаменатор. Дать ему второй шанс на выполнение команды – это очень правильное решение.
Объединение двух практических этапов также выглядит перспективным. Исключение площадки должно ускорить процесс получения водительского удостоверения. Но важно, чтобы на местах была корректная реализация нововведений, без перегибов и усложнений, четко по новому регламенту.