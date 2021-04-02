В РФ изменен порядок проведения экзамена на получение водительских прав

Веб-ресурс МВД сообщил о внесении изменений в порядок проведения экзамена на получение водительских прав. Нововведения вступили в силу 1 апреля.

Отныне часть экзамена, проводившаяся на площадке, переносится в условия городских улиц. При этом маршруты не будут определяться заблаговременно, чтобы потенциальные водители не имели возможности их проработать наперед. ГИБДД составит список дорог и местностей, подходящих для экзамена.



За каждую ошибку в ходе испытания на дороге можно будет получить 1, 2 либо 3 штрафных балла в зависимости от ее грубости. Максимально допустимое число баллов для успешной сдачи экзамена равно 4. Некоторые ошибки (например, разговор по телефону при управлении автомобилем или непристегнутый ремень безопасности) приведут к немедленному завершению испытания.



Вносить данные в заявление на сдачу экзамена и распечатывать его поручено представителю ГИБДД, после чего заявитель должен будет проверить его и поставить свою подпись.



В случае смерти водителя его удостоверение аннулируется.

По материалам «Ведомостей»