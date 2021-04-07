Twitter в России все еще под санкциями

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций уведомила общественность о своем решении не останавливать работу соцсети Twitter в РФ целиком, а пролонгировать замедление ее функционирования до 15 мая, поскольку нарушитель российского законодательства удалил большинство недопустимых публикаций.



Так, ведомство сообщает, что реакцией на ограничение, введенное по отношению к Twitter в Российской Федерации 10 марта, стало «очищение» приложения от примерно 1900 из 3100 постов запрещенного характера, содержащих примеры детской порнографии, призывы к распространению (употреблению) наркотиков или к совершению суицида. Помимо прочего, увеличилась скорость удаления недопустимого контента. Как предписывает законодательство РФ, сеть должна удалить запрещенные публикации в течение 1 суток после прихода уведомления.



Напомним: прежде столичный суд вынес решение о взыскании с мессенджера Twitter 3 штрафов в общем размере 8,9 миллиона рублей за отказ удалить материалы, призывающие лица, не достигшие совершеннолетия, присоединиться к несанкционированной акции протеста 23 января.