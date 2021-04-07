Определена дата обращения президента к Федеральному собранию

В ходе краткой пресс-конференции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился с представителями СМИ сведениями о том, что Владимир Путин намерен обратиться к Федеральному собранию 21 апреля.



В частности, г-н Песков сказал следующее: «Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Место оглашения мы уточним. Сейчас определяются разные варианты, не будем забегать вперед. В ближайшее время мы объявим аккредитацию для представителей СМИ на это мероприятие и одновременно сообщим о месте проведения».



11 марта стало также известно о планах главы государства очно обратиться к членам ФС. Немногим ранее В. Путин акцентировал внимание на том, что уже начал готовиться к этому при содействии своей администрации и кабмина.



Уточним: в минувшем году президент выступил с посланием Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж» 15 января. В процессе доклада глава российского государства инициировал поправки в Конституцию, которые впоследствии были одобрены летом 2020 года. Мероприятие заняло 1 час 13 минут.