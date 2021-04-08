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Государство занялось ценами на металл

7 апреля в 10:31 Государство 0 402 Карина Мелова
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В конце прошлого года начали поступать жалобы от российских застройщиков, сетующих на увеличение себестоимости строительства вследствие поднятия цен на металл. Заняться этим вопросом было поручено сформированной при Минпромторге и Минстрое рабочей группе. Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба задумались об установлении пошлин на продукцию и организации закупок металлопродукции застройщиками непосредственно у производителей в обход трейдеров.

6 апреля в Минстрое прошло заседание при участии представителей металлургических компаний, в ходе которого заместителем министра Виктором Евтуховым было предложено назначить индикативную цену на все применяемые в строительстве ключевые позиции металлопродукции, чтобы компании, реализующие свою продукцию по завышенной стоимости, оплачивали часть лишней маржи за счет, например, поднятия налогов. Вырученные средства планируется направить на сооружение государственных объектов. Так, собеседник агентства РБК сообщил следующее: «Речь шла о том, что если металлурги сейчас будут получать большую маржу за счет роста цен, они заплатят в бюджет налогов больше, чем было запланировано. Этими излишними налогами предложили компенсировать те изменения цен, которые будут заложены в бюджетные стройки».

Инициатором введения такого порядка регулирования цен выступил вице-премьер Андрей Белоусов.
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